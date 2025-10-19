Katze in zu kleinem Karton vor Günzburger Tierheim ausgesetzt

Eine unbekannte Person hat am Samstagmorgen einen kleinen Karton mit einer Katze darin vor dem Tierheim in Günzburg abgestellt. Als das Personal auf den Karton aufmerksam wurde, stellte es fest, dass sich in diesem ein Kater (vermutlich Maine Coon oder norwegische Waldkatze) befand, teilen die Polizei und das Tierheim mit. Der Kater wurde in einem für ihn viel zu kleinen Karton, welcher massiv zugeklebt war und nur mit zwei kleinen Löchern zum Atmen versehen war, abgestellt. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nun hinsichtlich eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 08221/9190. (AZ)

