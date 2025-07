Hoher Sachschaden nach Kellerbrand in Scheppach

In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag ist es aufgrund eines technischen Defektes zu einem Kellerbrand am „Hinteren Berg“ in Scheppach gekommen. Laut Polizeibericht wurden bei dem Brand im Heizungskeller eines Gebäudes sämtliche dort befindlichen Geräte beschädigt, der Rauch breitete sich im ganzen Gebäude aus. Die Schadenshöhe steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest, dürfte aber im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Scheppach, Jettingen und Burgau. (AZ)

