Hochwassersituation als prägendes Ereignis für die Feuerwehr Kemnat

Der 1. Kommandant der Feuerwehr Kemnat, Christian Saumweber, blickte bei seinem Tätigkeitsbericht auf 33 Einsätze zurück. Es waren nur drei Brandeinsätze zu verzeichnen, bei den restlichen Einsätzen handelte es sich um Technische Hilfeleistung und Sicherheitswachen. Dies ist dem Jahrhunderthochwasser mit Ausrufen des Katastrophenfalls im Landkreis Günzburg zuzuschreiben. Die Hochwasserschutzbauwerke haben ihre Funktion erfüllt, allerdings brauchte es eine ständige Überwachung. In dieser Zeit konnte an anderen Stellen Unterstützung geleistet werden. Als einmaliges Ereignis wertete er das Abrutschen des Hangs im Ortsbereich. Der 1. Kommandant bedankte sich für die ununterbrochene Einsatzbereitschaft der Mannschaft. Zur Unterstützung im Hochwasserfall wurde Ende 2024 eine Hochleistungspumpe mit einer maximalen Fördermenge von 5000 l/Min an die Feuerwehr übergeben.

Auch Hugo Ganser, 2. Bürgermeister, betonte die Wichtigkeit der Feuerwehr und bedankte sich für das Engagement aller, sowie die Bereitschaft für die Übernahme der Hochleistungspumpe und damit einer zusätzlichen Aufgabe. Als Kreisbrandmeister EDV bedankte sich Peter Arnold bei allen Kameraden und Kameradinnen für ihren Einsatz während der Hochwassersituation. Einen besonderen Dank sprach er den Familien der Feuerwehrleute aus. Die 1. Jugendwartin Sophie Walker betonte in ihrem Rückblick den hohen Übungsbesuch. Zudem können die Feuerwehranwärter stolz auf die abgelegten Prüfungen und Abzeichen sein. Sie bedankte sich bei den Jugendlichen für die gute Zusammenarbeit in ihrem ersten Jahr als Jugendwartin und freut sich auf das Zukünftige.

In seinem Bericht als 1. Vorsitzender hob Christian Saumweber die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten, unter anderem die Fahrzeugsegnung, hervor. Abschließend wurden neun Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt. Paul Ganser und Oskar Koller für 50 Jahre; für 60 Jahre Otto Baumgartner, Rudolf Brenner, Adolf Kramer, Anton Neumair und Georg Vogg und für 70 Jahre Raimund Brunner und Paul Müller.

