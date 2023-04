Musikverein Kemnat ehrt seine Mitglieder

Der Musikverein Kemnat blickt bei der Jahreshauptversammlung auf eine stolze Zahl von mehr als 200 Mitgliedern. Einige wurden für ihre langjährige Treue geehrt.

Die Berichte bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kemnat gaben einen Überblick über die Struktur des 213 Mitglieder umfassenden Vereins, sowie das wiedererwachte Vereinsleben im vergangenen Jahr. Für die 30 aktiven Musiker standen insgesamt 20 Auftritte auf dem Terminplan. Mit einem Anwesenheitsdurchschnitt von 80 Prozent bei 43 Proben im Jahr 2022, stellen die Musiker ihre große Bereitschaft und die Freude am Musizieren unter Beweis.

Die Altersstruktur der Kapelle bewegt sich zwischen 14 und 74 Jahren, wovon fünf Musiker das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Besonders erfreulich sei, dass vier Jugendliche aus der eigenen Nachwuchsförderung die Kapelle unterstützen. Bei der Bergmesse in Bad Hindelang, gaben sie ihren musikalischen Einstand. Dass der Verein aktive Jugendarbeit betreibt, versteht sich fast von selbst und wurde von dem Bericht des Jugendleiters bestätigt.

Stattliche Zahl von Nachwuchsmusiker in der Ausbildung

Derzeit befinden sich 18 Jungmusiker in Instrumentalausbildung. Zur Vorbereitung für Veranstaltungen trafen sich die Nachwuchsmusiker zusätzlich zum regulären Ausbildungsunterricht des Musikzentrums Mindeltal, das dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Neben der Instrumentalausbildung wird im Musikverein auch die musikalische Früherziehung angeboten, an der fünf Kinder teilnehmen.

Ein Höhepunkt jeder Jahreshauptversammlung sind die Ehrungen der langjährig Musikerinnen und Musiker. Dieses Jahr wurden Alina Reiter, Maximilian März, Sophie Walker für zehn Jahre, Birgit Kämpfle für 15 Jahre, Claudia Walker und Werner Brenner für 40 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. Die Ehrungen übernahm Reiner Hammerschmidt, stellvertretender Dirigent des Allgäu Schwäbischen Musikbundes. Abschließend richtete Bürgermeister Roland Kempfle ein Grußwort an die Versammlungsteilnehmer, in dem er die gute Führung des Vereins lobte und sich bei allen aktiven Musikern bedankte, die Verantwortung übernehmen und viel Zeit und Liebe in ihr Hobby stecken. (AZ)