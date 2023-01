Theaterpremiere: Zeitmaschinen-Abenteuer in Niederhinterkirchbergtalhausen

Plus Die Theaterfreunde Kemnat führen die "Gleisgeisterei" auf. Worum es in dem Stück geht und warum sich auf Dauer niemand hinter Sprücheklopferei verbergen kann.

Mit einer „ländlichen Komödie in drei Akten“ sind die Theaterfreunde Kemnat zurück auf der Bühne, und sie haben nichts verlernt! Der alte Spielwitz, die sorgfältige Inszenierung, Mimik, Gestik, Kostüm und Bühnenbild: Die zwei Jahre Stillstand haben weder den Akteuren auf noch denen hinter der Bühne geschadet. Und so konnten sie eine Performance abliefern, die alle Erwartungen erfüllt.