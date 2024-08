Unfallflucht in Kemnat: Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizeiinspektion Burgau eine Unfallflucht angezeigt, die sich bereits am vergangenen Freitag ereignet hatte. An diesem Tag wurde zwischen 18 und 22 Uhr wurde ein schwarzer Audi A4, der am Kemnater Sportplatz während eines Fußballspiels abgestellt war, hinten links angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kemnat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis