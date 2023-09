Wie ein belgischer Polizist für ein Ehepaar in Kemnat zum Helfer wurde

In unserer guten Geschichte berichten wir diesmal von einer unvergesslichen Fahrt im Polizeiauto, die Hugo und Maria Ganser einen saftigen Strafzettel ersparte.

An negativen Nachrichten herrscht nie Mangel: Kriege und Katastrophen beherrschen die Nachrichten, politischer Streit ist an der Tagesordnung. Gesellschaftliche Spaltung droht im Land. Darüber vergessen wir nur allzu häufig die kleinen Geschichten, die fröhlich und zuversichtlich stimmen. Hier erzählen wir sie. Heute schildert Maria Ganser aus dem Burtenbacher Ortsteil Kemnat ihr Erlebnis. Im Mittelpunkt steht ein belgischer Polizist.

Vor einigen Jahren machte das Ehepaar Maria und Hugo Ganser Urlaub in der Eifel. Dabei wanderten die beiden auch durch das Hohe Venn. Das ist ein grenzüberschreitendes Naturschutzgebiet mit mehreren Holzstegen und Wanderwegen inmitten von Mooren, Hügeln und Wäldern. Sie besuchten das unweit von Aachen liegende malerische Städtchen Eupen in Belgien, das im 17. und 18. Jahrhundert im wörtlichen Sinne betucht war durch die florierenden Geschäfte der Tuchmacherindustrie.

Vor lauter Begeisterung die Zeit aus den Augen verloren

"Für unseren Stadtbummel stellten wir das Auto in der Unterstadt ab, fütterten die Parkuhr und begannen mit unserer Exkursion. Mitten in unserer Begeisterung über die Sehenswürdigkeiten und den Charme des Städtchens fiel uns ein, dass wir die Zeit vergessen hatten und unsere Parkuhr wohl ziemlich bald ablaufen würde. Allerdings vermochten wir nicht abzuschätzen, wie weit wir von unserem Parkplatz entfernt waren und beschlossen deshalb, einen Polizisten zu fragen, der in unserer Nähe mit seinem Dienstwagen parkte", führt Maria Ganser aus.

Der Polizist gab freundlich Auskunft, dass es wohl schon eine Weile dauern würde, bis die Eheleute bei ihrem Wagen wären. Als die Urlauber aus dem Landkreis Günzburg von ihrer Sorge berichteten, dass die Parkuhr wohl dann abgelaufen wäre und sie wohl mit einer saftigen Verwarnung rechnen müssen, lächelte er und bat die Gansers, ins Polizeiauto einzusteigen. Er werde uns zum Auto bringen, kündigte der Mann in Uniform an. "Wir waren sprachlos vor so viel Hilfsbereitschaft."

Mit der belgischen Polizei zur Parkuhr

Gesagt, getan. Der freundliche Polizist fuhr die beiden Besucher die dann doch weite Strecke durch die Stadt zum Auto. Dafür, sagt Maria Ganser, "waren wir ihm von Herzen dankbar. Wir kamen ohne Strafzettel davon – dank der Freundlichkeit dieses Polizeibeamten, an den wir auch heute noch gerne denken. Die Polizei war tatsächlich unser Freund und Helfer."

Haben auch Sie eine "gute Geschichte", die sich vielleicht erst in jüngerer Vergangenheit zugetragen hat und an der Sie uns teilhaben lassen wollen? Ihren Text und gegebenenfalls Fotos schicken Sie bitte per Mail an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de, Stichwort: Meine gute Geschichte. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. (AZ)