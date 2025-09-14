Kind stürzt aus dem Fenster und wird schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist es in Günzburg zu einem schweren Unfall gekommen: Ein fünfjähriger Bub stürzte laut Polizei aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Das Kind fiel aus einer Höhe von etwa 2,20 Metern auf den Betonboden.

Zuvor hatte der Junge der Polizei zufolge mit zwei weiteren Kindern im Altern von sieben und acht Jahren am Fenster gespielt. Rettungskräfte waren umgehend vor Ort. Neben einem Rettungswagen wurde auch ein Notarzt mit dem Hubschrauber eingesetzt. Der Junge erlitt eine Oberschenkelfraktur sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde schwer verletzt in eine Kinderklinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)