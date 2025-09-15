Icon Menü
Kind stürzt in Günzburg beim Spielen aus dem Fenster: Fünfjähriger wird schwer verletzt

Günzburg

Kind stürzt aus dem Fenster und wird schwer verletzt

Ein fünfjähriger Bub fällt beim Spielen aus dem Fenster und kracht auf den Betonboden. Mit schweren Verletzungen muss er in eine Kinderklinik gebracht werden.
    Ein fünfjähriger Bub ist beim Spielen aus dem Fenster gestürzt. Im Einsatz war ein Notarzt mit dem Hubschrauber.
    Ein fünfjähriger Bub ist beim Spielen aus dem Fenster gestürzt. Im Einsatz war ein Notarzt mit dem Hubschrauber. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag ist es in Günzburg zu einem schweren Unfall gekommen: Ein fünfjähriger Bub stürzte laut Polizei aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Das Kind fiel aus einer Höhe von etwa 2,20 Metern auf den Betonboden.

    Zuvor hatte der Junge der Polizei zufolge mit zwei weiteren Kindern im Altern von sieben und acht Jahren am Fenster gespielt. Rettungskräfte waren umgehend vor Ort. Neben einem Rettungswagen wurde auch ein Notarzt mit dem Hubschrauber eingesetzt. Der Junge erlitt eine Oberschenkelfraktur sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde schwer verletzt in eine Kinderklinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)

