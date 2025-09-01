Sicher Plantschen: Warum es im Waldbad jetzt Laufställe gibt

Noch knapp zwei Wochen dauert die Badesaison im Günzburger Waldbad. So lange haben Familien auf jeden Fall noch Zeit, eine Neuerung auszuprobieren: Vier neue, hochwertige Laufgitter stehen ab sofort für die kleinsten Badegäste bereit. Sie sollen Kleinkindern einen geschützten Bereich bieten, während sich Eltern umziehen, andere Geschwister betreuen oder kurz nicht direkt bei ihrem Kind sein können. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Kleinen unbeaufsichtigt in Richtung Wasser laufen – gefährliche Situationen werden auf diese Weise effektiv vermieden.

Die Idee zu dieser familienfreundlichen Sicherheitslösung stammt von Lothar Böck, Vorstand der Stadtwerke Günzburg und Josef Fritz, Betreiber der Waldbadgastronomie. Für die Umsetzung sorgte ein Partner direkt aus der Nachbarschaft des Waldbads: Das Familienunternehmen Munk aus dem angrenzenden Gewerbegebiet Donauried hat die Laufgitter speziell angefertigt und dem Waldbad kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Neuer Familienservice im Günzburger Waldbad: Laufgitter für Kleinkinder sind verfügbar

„Als fest in Günzburg verwurzeltes Unternehmen liegt uns die Sicherheit in unserer Heimatregion besonders am Herzen – gerade bei den Kleinsten. Mit den neuen Laufgittern wollen wir dazu beitragen, dass Familien den Sommer im Waldbad noch entspannter genießen können“, erklärt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group. Das Unternehmen möchte damit einen praktischen Beitrag zu entspannten Freibadbesuchen liefern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Laufgitter sind robust, langlebig und flexibel auf Rollen gelagert. Sie lassen sich je nach Bedarf an verschiedenen Stellen im Bad einsetzen – dort, wo Eltern und Personal sie gerade am meisten brauchen.

Das Waldbad Günzburg möchte mit der neuen Ausstattung seinem Anspruch gerecht werden, nicht nur Badevergnügen, sondern auch ein sicheres Umfeld für alle Altersgruppen zu bieten – insbesondere für Familien mit Kleinkindern. Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck sagt dazu: „Mit den neuen Laufgittern schaffen wir eine noch sicherere und familienfreundlichere Umgebung im Waldbad. Lokale Partnerschaften zeigen, wie pragmatischer Einsatz für die Gemeinschaft funktioniert.“ Die Laufgitter stehen ab sofort im Bereich des Kinderplanschbeckens sowie im Innenbereich des Kiosks zum Ausleihen zur Verfügung. (AZ)