Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Kinder werfen mit Steinen Fensterscheiben ein: Zeugen in Jettingen-Scheppach gesucht

Jettingen-Scheppach

Kinder werfen Fensterscheibe ein: Wer hat etwas beobachtet?

Gleich zwei Häuser haben die Kinder in Jettingen-Scheppach beschädigt. Der Zeuge verlor sie aus den Augen, als sie die Flucht ergriffen. Wer hat die Kinder gesehen?
    • |
    • |
    • |
    Vandalen haben die Wohnhäuser mit Steinen beworfen.
    Vandalen haben die Wohnhäuser mit Steinen beworfen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Vergangenen Freitag hat sich gegen 17.30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei Burgau gemeldet. Er hatte laut Polizeibericht im Burgauer Weg zwei Kinder beobachtet, wie diese mit Steinen die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeworfen hatten. Die beiden Kinder rannten davon, sodass der Zeuge sie aus den Augen verlor. Bei der Anzeigenaufnahme wurde an einem Wohnhaus in der unmittelbaren Nachbarschaft weitere Beschädigungen festgestellt, berichtet die Polizei weiter. Der Sachschaden an beiden Häusern wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, denen zwei Kinder (Jungen oder Mädchen) mit Steinen am Freitagnachmittag im Bereich Jettingen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden