Kinder werfen Fensterscheibe ein: Wer hat etwas beobachtet?

Vergangenen Freitag hat sich gegen 17.30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei Burgau gemeldet. Er hatte laut Polizeibericht im Burgauer Weg zwei Kinder beobachtet, wie diese mit Steinen die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeworfen hatten. Die beiden Kinder rannten davon, sodass der Zeuge sie aus den Augen verlor. Bei der Anzeigenaufnahme wurde an einem Wohnhaus in der unmittelbaren Nachbarschaft weitere Beschädigungen festgestellt, berichtet die Polizei weiter. Der Sachschaden an beiden Häusern wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, denen zwei Kinder (Jungen oder Mädchen) mit Steinen am Freitagnachmittag im Bereich Jettingen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden. (AZ)

89343 Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fensterscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis