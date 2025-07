Endlich wieder Kinderfest: Das ist 2025 in Leipheim geboten

Am kommenden Wochenende, von Samstag, 12. Juli, bis Montag, 14. Juli, findet in Leipheim wieder das beliebte Kinderfest statt. Los geht es nach Angaben der Stadt mit dem Dankgottesdienst am Samstag um 14 Uhr. Danach darf Bürgermeister Christian Konrad zu den Klängen der Stadtkapelle Leipheim nach dem Anstich das erste Bier ausschenken – diesmal gestiftet von der Autenrieder Brauerei. Am Abend steht dann die Band Rockspitz ab 20 Uhr auf der Bühne.

Höhepunkt ist der Festsonntag: Mit geschmückten Blumenbögen und Kränzen ziehen die Leipheimer Schulkinder wie schon vor 208 Jahren durch die Stadt hinunter auf den Festplatz. Danach gibt es am Sportplatz ein buntes Tanzprogramm für die Besucher – dargeboten durch die Klassen der Grund- und Mittelschule Leipheim. Die Jüngeren orientieren sich dabei durchaus an ihrem eigenen Musikgeschmack, den älteren Jahrgängen der Leipheimer Schulen ist der traditionelle Schnitterreigen vorbehalten.

Leipheim feiert wieder Kinderfest: Musikgruppen sorgen für Stimmung

Einen besonderen musikalischen Gast darf Leipheim am Sonntag zum Umzug begrüßen: Die Dinkelsbühler Knabenkapelle von der dortigen Kinderzeche. Seit 1868 gibt es die Knabenkapelle offiziell, die Ursprünge gehen schon auf das 16. Jahrhundert zurück. Sie werden nach dem Sonntagsumzug ein Konzert auf dem Festplatz geben. Den Sonntagabend beschließen die Kinder mit dem Abendumzug zurück in die Stadt, die Erwachsenen dürfen die Musik des Musikvereins Kötz genießen.

Für all jene, denen am Sonntag zu viel Trubel beim Umzug und bei den Spielen herrscht, werden am Montagnachmittag die Spiele noch einmal wiederholt. Während die Stadtkapelle Leipheim den Nachmittag gestaltet, steht abends die Stadtkapelle Niederstotzingen auf der Bühne.

Im „größten Biergarten Schwabens“ werden verschiedene Schmankerl von einheimischen Gastronomen serviert. 9,80 Euro kostet in diesem Jahr die Maß auf dem Festgelände. Und für diejenigen, die den Nervenkitzel suchen, ist auch allerhand vorhanden: Vom Autoscooter bis zum Trampolin, vom Kettenkarussell bis zum Schießwagen ist auf dem Rummelplatz vieles zu finden.

Kinderfest 2025 in Leipheim: Vergünstigte Angebote am Familiennachmittag

Im Kinderzeltle stehen die Kinder im Mittelpunkt: Die Kleinen haben dort die Qual der Wahl: Malen, Basteln, Ball spielen, Kettcar fahren oder eine der kostenlosen Vorführungen mit dem Kasperl besuchen. Von Samstag bis Montag von jeweils 15.30 bis 20 Uhr. Kinder der Grundschule haben außerdem Kunstwerke über die Geschichte des Kinderfestes erstellt und präsentieren diese erstmals einer großen Öffentlichkeit.

Am Samstag ist Familiennachmittag, an dem es vergünstigte Angebote gibt. Für die sichere Heimfahrt sorgt ein eigens eingerichteter Shuttle-Bus, der auch Besucher aus Günzburg, Bubesheim oder dem Bibertal für einen Euro pro Fahrt zum und vom Kinderfest bringt. Für den Besuch des Festplatzes ist für alle über 18 Jahre wie zuletzt ein Festabzeichen notwendig, das in diesem Jahr wieder von einer Schülerin der Grundschule Leipheim gestaltet wurde.

Es ist im Vorverkauf bei Vereinen, im Bürgerbüro und im Dorfladen Riedheim für fünf Euro zu kaufen und gilt für drei Tage. Das „Kinderfestmontag-Bändchen“ kostet einen Euro und gilt ausschließlich am Montag. Dieses kann im Bürgerbüro und Vorzimmer der Stadt Leipheim erworben werden. Firmen können die Montagsbändchen für ihre Mitarbeiter auch gesammelt unter kinderfest@leipheim.de bestellen. (AZ)