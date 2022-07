Infos zum Kinderfest Leipheim 2022: Programm, Termin und Geschichte

Bis Montag findet das Leipheimer Kinderfest 2022 statt. In diesem Artikel haben wir neben dem Programm und dem Termin auch Infos zur Geschichte des Fests für Sie.

Das Leipheimer Kinderfest wird bereits seit über 200 Jahren gefeiert und fand erstmals als Erntedankfest für notleidende Kinder im Jahr 1818 statt. Bei dem traditionellen Fest wird es unter anderem Umzüge, Tänze und Festspiele geben - natürlich vor allem für Kinder. Auch in die Vorbereitung des Festes sind die Kinder der Stadt einbezogen: An den Schulen werden verschiedene Tänze einstudiert und im Werkunterricht werden Blumenbögen angefertigt, die dann bei den Festzügen durch Leipheim zur Schau gestellt werden.

Sie möchten mehr über das Kinderfest in Leipheim 2022 erfahren? Wie sieht das Programm des traditionsreichen Festes aus und wann ist der genaue Termin? Wir beantworten diese Fragen hier und liefern außerdem Informationen zur Geschichte des Leipheimer Kinderfests.

Termin: Wann findet das Leipheimer Kinderfest 2022 statt?

Das Leipheimer Kinderfest findet in diesem Jahr vom 8. Juli bis zum 11. Juli 2022 statt. Am Freitag ging es um 18.30 Uhr los, doch am Samstag und an den darauffolgenden Tagen beginnt das Programm auch schon früher.

Kinderfest Leipheim 2022: Programm und Infos

Freitag, 8. Juli 2022

18.30 Uhr: Beginn des Festplatzbetriebs

19.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Blaskapelle Tidirium

00.30 Uhr: Ende des Festplatzbetriebes

Samstag, 9. Juli 2022 - Familientag

14.00 Uhr: Dankgottesdienst auf dem Festplatz

15.00 Uhr: Bieranstich - Beginn des Festplatzbetriebes

15.00 – 17.45 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim

15.00 – 19.00 Uhr: Familiennachmittag mit Preisermäßigung bei Fahrgeschäften

15.30 – 20.00 Uhr: Kinderzeltle mit Bastelwerkstatt

16.00 Uhr: Larry - der Zauberer mit dem roten Schuh

18.00 Uhr: Larry - der Zauberer mit dem roten Schuh

16.00 – 20.00 Uhr: Clownin Resli (Ballonkünstlerin)

20.00 – 00.00 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Band "Rockspitz"

01.00 Uhr: Ende des Festplatzbetriebes

02.00 Uhr: Ende des Betriebes im Barzelt

Sonntag, 10. Juli 2022

06.00 – 09.00 Uhr: Weckruf durch die Stadtkapelle Leipheim

10.30 Uhr: Beginn des Festplatzbetriebs

11.30 Uhr: Festgottesdienst

12.30 Uhr: Festzug von der Schule auf den Festplatz / Kinderfestspruch auf dem Festplatz

auf den / Kinderfestspruch auf dem 13.45 – 15.00 Uhr: Festspiele und Tänze der Schüler auf dem Sportplatz (Riedheimer Straße) - danach Geschicklichkeitsspiele auf dem Festplatz für die Leipheimer Schulkinder

Programmfolge der Tänze

1. Klassen: Regenbogenfaben ( Kerstin Ott )

) 2. Klassen: Can´t stop the feeling

( Justin Timberlake )

) 3. Klassen: Iko Iko ( Justin Wellington )

( ) 4. Klassen: Filmmusik-Remix

5. Klassen: Dance Monkey (Tones and I)

6. Klassen: The Best ( Tina Turner )

) Tanz-AG: Weg mit Plastik (Nilsen)

7. Klassen: Schnitterreigen

15.00 – 16.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Blasorchester Kirchheim

15.30 – 20.00 Uhr: Kinderzeltle mit Basteln, Hüpfburg, Carts und Rollenrutsche

15.30 – 18.30 Uhr: Kinderschminken

16.00 Uhr: Larry - der Zauberer mit dem roten Schuh

16.00 – 20.00 Uhr: Clownin Resli (Ballonkünstlerin)

17.30 Uhr: Larry - der Zauberer mit dem roten Schuh

17.00 – 19.00 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim

19.00 – 19.30 Uhr: Abendfestzug vom Sportplatz zum Schlosshof mit Abendandacht

19.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Kötz

00.30 Uhr: Ende des Festplatzbetriebes

Montag, 11. Juli 2022

12.00 Uhr: Festplatzbetrieb

14.00 Festzug von der Schule zum Festplatz - danach Geschicklichkeitsspiele auf dem Festplatz für die Leipheimer Schulkinder

zum - danach Geschicklichkeitsspiele auf dem für die Leipheimer Schulkinder 15.30 – 20.00 Uhr: Kinderzeltle mit Basteln, Hüpfburg, Carts und Rollenrutsche

15.30 – 18.30 Uhr: Kinderschminken

16.15 - 18.30 Uhr: Kasperltheater mit dem Puppenspieler Thomas Fischer

17.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim

19.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Niederstotzingen

00.30 Uhr: Ende des Festplatzbetriebes

Geschichte des Leipheimer Kinderfests: Tradition seit über 200 Jahren

1817 trug sich die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts zu, die unter anderem auch Leipheim schwer traf. Als im Jahr darauf der Höhepunkt der Krise überstanden war, wurde das erste Leipheimer Kinderfest als Erntedankfest gestiftet - als Zeichen der Hoffnung für die Zukunft. Es sollte ein Freudenfest vor allem für Kinder sein, die besonders unter dem Hunger gelitten hatten. 2017 wurde das Fest zum 200. Mal gefeiert. Im Zentrum des Kinderfests stehen bis heute die alten Bräuche und Traditionen und seit dem ersten Fest im 19. Jahrhundert laufen die Tänze, Umzüge und Festspiele nach dem gleichen Schema ab. (AZ)