Das Kinderfest Leipheim ist 2025 zurückgekehrt – das sind Termin, Programm und Infos

Das Leipheimer Kinderfest zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen der Stadt und wird bereits seit über 200 Jahren gefeiert. Seinen Ursprung hatte es im Jahr 1817, als nach einer langen Hungersnot erstmals wieder eine gute Ernte möglich war. Aus Dankbarkeit wurde damals ein Fest für die Kinder der Stadt ausgerichtet. Dies war die Geburtsstunde des Kinderfests. Bis heute steht das Fest im Zeichen der Erinnerung, aber auch der Gemeinschaft und Lebensfreude. Es ist fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region und wurde in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Wann ist das Kinderfest in Leipheim? Wie lautet das Programm? Und wann ist der Umzug? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Informationen zum Leipheimer Kinderfest 2025 finden Sie hier.

Termin und Öffnungszeiten beim Leipheimer Kinderfest 2025

Nach dem wetterbedingten Ausfall im Jahr 2024 findet das Leipheimer Kinderfest 2025 wieder statt, um die langjährige Tradition fortzusetzen. Das Fest findet vom 12. bis 14. Juli 2025 statt. Die Verantwortlichen der Schule, der Kirche und der Stadt haben sich, gerade mit Blick auf die Ereignisse des Vorjahres, intensiv mit der Planung beschäftigt.

Kinderfest Leipheim 2025: Programm - was erwartet die Besucher?

Das Kinderfest versteht sich nicht nur als Erinnerung an seine Ursprünge, sondern auch als lebendiger Treffpunkt für Familien, Kinder und alle Generationen in der Region. Musik spielt beim Kinderfest traditionell eine zentrale Rolle und ist auch 2025 ein Bestandteil. Neben bewährten regionalen Bands gibt es auch beim 208. Fest besondere musikalische Gäste aus anderen Städten. Der Festausschuss hat ein vielseitiges Programm zusammengestellt, das über das gesamte Wochenende hinweg für festliche Momente sorgt. Eine Neuerung im diesjährigen Programm betrifft den Weckruf am Sonntag. Zwischen 6.30 Uhr und 8.45 Uhr wird die Stadtkapelle nicht wie gewohnt durch die Straßen ziehen, sondern an ausgewählten Plätzen in ganz Leipheim spielen.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige besondere Höhepunkte des Fests:

Samstag, 12. Juli 2025

14 Uhr: Dankgottesdienst auf dem Festplatz

15 Uhr: Bieranstich, Beginn des Festplatzbetriebs

15 - 17.45 Uhr: Unterhaltungsmusik, Stadtkapelle Leipheim

15 – 19 Uhr: Familiennachmittag

15.30 – 20 Uhr: Kinderzeltle Spiel und Spaß für Eltern und Kinder, Hüpfburg, Carts, Rollenrutsche und Zug, Spiele, Mal- und Bastelwerkstatt

15.30 - 18.30 Uhr: Kinderschminken

20 – 24 Uhr: Unterhaltungsmusik mit „Rockspitz“

1 Uhr: Ende des Festplatzbetriebes, 00.30 Uhr: Ausschankende

2 Uhr: Ende des Betriebes im Barzelt, Ausschankende um 01.30 Uhr

Sonntag, 13. Juli 2025

7 – 9 Uhr: Weckruf durch die Stadtkapelle Leipheim an zentralen Orten der Stadt

ab 10.30 Uhr: Festplatzbetrieb

11.30 Uhr: Festgottesdienst

ab 12.30 Uhr: Festzug von der Schule auf den Festplatz, Kinderfestspruch auf dem Festplatz

ca. 13.45 – 15 Uhr: Festspiele/Tänze der Schüler auf dem Sportplatz

15.30 – 20 Uhr: Kinderzeltle Spiel und Spaß: Hüpfburg, Carts, Rollenrutsche und Zug, Spiele, Mal- und Bastelwerkstatt

15.30 - 18.30 Uhr: Kinderschminken

15.15 – 16.30 Uhr: Konzert der Dinkelsbühler Knabenkapelle

17 – 19 Uhr: Unterhaltungsmusik, Stadtkapelle Leipheim

19 – ca. 19.30 Uhr: Abendfestzug

19 – 22 Uhr: Unterhaltungsmusik, Blasorchester Kötz

00.00 Uhr Ausschankende

00.30 Ende des Festplatzbetriebes

Montag, 14. Juli 2025

ab 12 Uhr: Festplatzbetrieb

14 Uhr: Festzug, danach Geschicklichkeitsspiele auf dem Festplatz für die Leipheimer Schulkinder

15.30 – 20 Uhr: Kinderzeltle Spiel und Spaß: Hüpfburg, Carts, Rollenrutsche und Zug, Mal- und Bastelwerkstatt

16.15 Uhr: Kasperltheater

17.30 Uhr: Kasperltheater

18.30 Uhr: Unterhaltungsmusik, Stadtkapelle Leipheim

19 – 22 Uhr: Unterhaltungsmusik, Musikverein Niederstotzingen

0 Uhr: Ausschankende

Kinderfest Leipheim 2025: Umzug und Tickets

Die Umzüge beginnen am Sonntag um 12.30 Uhr und am Montag um 14 Uhr, jeweils mit Aufstellung an der Schule im Jahnweg. Die Abendandacht findet im Schlosshof statt. Für den Bustransfer am Samstag und Sonntag wird ein Fahrpreis von einem Euro pro Fahrt erhoben. Festabzeichen kosten fünf Euro (für Personen ab 18 Jahren, gültig für alle drei Festtage), das Montagsabzeichen ist für einen Euro erhältlich. Weitere Informationen sowie Fahrpläne finden Sie auf der offiziellen Seite des Veranstalters.