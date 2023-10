DiCaprio und De Niro erstmals gemeinsam auf der Leinwand

Die Günzburger Zeitung verlost Gratis-Kinokarten, Popcorn und Getränke unter denjenigen, die auf die Frage zum Film "Killers of the Flower Moon" richtig antworten.

Es ist ein True-Crime-Film; episches Kino, wie man es eher selten sieht. Am Donnerstag startet auch im BiiGZ in Günzburg der dreieinhalb Stunden lange Streifen "Killers of the Flower Moon" (FSK ab zwölf Jahren). Die wahre Geschichte dahinter geht so: Vor etwa 100 Jahren wurden Mitglieder des indianischen Stammes der Osage in Oklahoma ermordet, nachdem in ihrem Reservat Öl gefunden worden war. Das neu gegründete FBI beschoss, die Todesfälle zu untersuchen. Das Budget für den Film soll bei 200 Millionen US-Dollar liegen. Die Hauptrollen spielen die Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Sie gehören zu den Lieblingsschauspielern des Regisseurs, nach dem wir fragen. Öfter standen sie bei ihm schon vor der Kamera, jetzt sind sie erstmals gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Also: Wie heißt der Regisseur des Films?

Wer die Frage richtig beantwortet, hat die Chance zwei Kinokarten der insgesamt 3 x 2 Tickets zu gewinnen, die wir verlosen. Zu den Gratis-Sitzplätzen gibt es zusätzlich pro Person ein Softgetränk und eine Portion Popcorn. Unser Gewinnspiel richtet sich exklusiv an die Print- und Online-Leser und -Leserinnen der Günzburger Zeitung.

Der Einsendeschluss für die Lösungs-Mail ist Dienstag, 17. Oktober. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)