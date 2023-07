Mit der Günzburger Zeitung umsonst ins Kino

Es ist nicht viel zu tun, um an der Verlosung von Gratis-Kinokarten für den dreistündigen Film Oppenheimer teilzunehmen. Was wir wissen wollen.

Heute beschäftigen wir uns mit einem Film, der bereits in der vergangenen Woche angelaufen ist: Oppenheimer. Drei Stunden dauert das Drama. Und Regisseur Christopher Nolan garantiert eine verwickelte und nicht geradeaus erzählte Geschichte. Allein folgender Satz lässt auf ein ambitioniertes filmisches Werk schließen: Das Publikum werde konfrontiert "mit dem pulsierenden Paradoxon jenes rätselhaften Mannes, der die Zerstörung der Welt riskieren muss, um sie zu retten". Und da wären wir auch schon bei der Kinofrage des Monats Juli: Woran hat der 1904 geborene Julius Robert Oppenheimer gearbeitet?

Bei einer korrekten Beantwortung sind die Chancen gar nicht so schlecht, für den XXL-Kinobesuch den Geldbeutel stecken lassen zu können. Zur Stärkung gibt's dafür noch gratis Popcorn und ein Softgetränk nach Wahl dazu. Das ist mit Unterstützung des Günzburger Kinos BiiGZ unser Angebot an die Print- und Online-Leser und -Leserinnen der Günzburger Zeitung.

Schreiben Sie uns also! Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wieder 3 x 2 Kinokarten für den Film in Günzburg. Der Einsendeschluss für die Mails ist Mittwoch, 26. Juli. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Die Tickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab diesem Donnerstag bis einschließlich Sonntag eingelöst werden. Am besten ist es, das Kino zuvor zu kontaktieren (Telefon 08221/2060454) und den Wunschtermin zu vereinbaren.