Umsonst den "Wochenendrebellen" im Günzburger Kino begegnen

Im Spielfilm "Wochenendrebellen" schließt ein autistisches Kind mit seinem Vater einen Pakt. Mit der richtigen Antwort auf unsere Frage und Glück geht's gratis ins BiiGZ.

Es ist ein Film fürs Herz, eine Komödie und ein Drama gleichermaßen: Wochenendrebellen läuft am Donnerstag auch im Günzburger BiiGZ an. Zum Inhalt: Als ein Wechsel auf eine Förderschule nahegelegt wird, schließt Vater Mirco (Florian David Fitz) mit seinem autistischen Sohn Jason (Cecilio Andresen) einen Pakt: Jason verspricht, sich alle Mühe zu geben, um sich an der Schule zu halten, wenn Mirco ihn dabei unterstützt, einen Lieblingsfußballclub zu finden. Denn jeder in seiner Klasse ist Anhänger eines Vereins. Allerdings will sich der Bub erst für einen Klub entscheiden, wenn er alle Teams der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren Heimstadien spielen gesehen hat. Der Film, der gut eindreiviertel Stunden lang ist (Altersfreigabe ab 6 Jahren), basiert auf dem Buch „Wir Wochenendrebellen“ von Mirco und Jason von Juterczenka. Wir wollen diesmal wissen: Wie viele Fußball-Mannschaften kicken denn in der ersten, zweiten und dritten Liga in Deutschland?

Unter allen, die uns die richtige Zahl mailen, verlosen wir 3 x 2 Tickets für das Günzburger Kino. Mit Popcorn und einem 0,5-Liter-Softgetränk nach Wahl ist der Hunger und der Durst gestillt. Das alles gibt's gratis. Unser Gewinnspiel richtet sich exklusiv an die Print- und Online-Leser und -Leserinnen der Günzburger Zeitung.

Der Einsendeschluss für die Mails ist Dienstag, 26. September. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Die Tickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab Donnerstag bis einschließlich Sonntag eingelöst werden. Am besten ist es, das Kino zuvor zu kontaktieren (Telefon 08221/2060454) und den Wunschtermin zu vereinbaren. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)