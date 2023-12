Kinofrage des Monats

06:00 Uhr

Wie Milli Vanilli die Musikwelt täuschten

Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (links) und Fabrice Morvan, ehemaliges Mitglied von Milli Vanilli, waren Gäste der Weltpremiere des Films ·Girl You Know It's True in München. Jetzt läuft der 124 Minuten dauernde Musikfilm auch in Günzburg an.

Der Filmtitel "Girl You Know It's True" spielt nicht nur auf einen Song, sondern auch auf das Täuschungsmanöver des Duos an. Wer will den Musikfilm umsonst im BiiGZ-Kino sehen?

Ihre Karriere begann 1988 mit einem Gastauftritt in der ZDF-Serie Die Guldenburgs. Aber der Stern von Milli Vanilli ging nur zwei Jahre am Discopop-Himmel auf. Der schillernde Produzent Frank Farian hatte das Duo Rob Pilatus und Fabrice Morvan unter seine Fittiche genommen. Dumm nur, dass die beiden gar nicht singen konnten. Sie bewegten lediglich die Lippen und tanzten zu den Liedern anderer Künstler. Der Skandal kam auf, als bei einer USA-Tour im Herbst 1990 das Playbackband stehen blieb. Jetzt lebt das Duo im Film "Girl You Know It's True" wieder auf. Matthias Schweighöfer (hier auf dem Foto links mit Fabrice Morvan) spielt den Musikproduzenten Farian. Unsere Kinofrage des Monats lautet: Welche internationale Auszeichnung mussten Milli Vanilli wieder zurückgeben, weil sie gar nicht auf der Bühne sangen? Wer die Frage richtig beantwortet, hat die Chance zwei Kinokarten der insgesamt 3 x 2 Tickets zu gewinnen, die wir verlosen. Zu den Gratis-Sitzplätzen gibt es zusätzlich pro Person ein Softgetränk und eine Portion Popcorn. Unser Gewinnspiel richtet sich exklusiv an die Print- und Online-Leser und -Leserinnen der Günzburger Zeitung. Der Einsendeschluss für die Lösungs-Mail ist Mittwoch, 20. Dezember. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

