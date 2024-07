Dirigent verabschiedet sich nach 50 Jahren musikalischen Wirkens

Nach fast 50 Jahren musikalischen Wirkens hat sich der Dirigent des Musikvereins Eintracht Kissendorf, Hermann Taubenheim, von Kissendorf verabschiedet. Die Abschiedsserenade fand im Freien bei bestem Wetter und mit großem Publikum statt. Aufgrund der jahrzehntelangen Tätigkeit des Dirigenten waren zahlreiche Musikerinnen und Musiker der Region, Angehörige der Vereinsmitglieder, musikbegeisterte Einheimische sowie auch die politische Ebene zu Gast.

Landtagsabgeordnete Jenny Schack hob in einem Grußwort die wichtige Vereinsarbeit und die Verdienste Taubenheims hervor. Nach dem Vorprogramm mit den Bibertaler Milchkannbätschrn folgte der erste Teil mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern des Dirigenten. Es kamen Musiker auf die Bühne, deren Unterrichtsstunden bereits bis in die 1970er Jahre zurückliegen. Beim zweiten Teil begeisterte das eingespielte Team zwischen Dirigent und Musikkapelle Kissendorf mit Stücken aus vergangenen Jahreskonzerten wie Star Wars oder „Hummel gets the rockets“ von Hans Zimmer.

Icon Vergrößern Mit der Abschiedsserenade hat sich der Dirigent nach 50-jährigem Wirken von Kissendorf verabschiedet. Foto: Hannah Lottermann-Young Icon Schließen Schließen Mit der Abschiedsserenade hat sich der Dirigent nach 50-jährigem Wirken von Kissendorf verabschiedet. Foto: Hannah Lottermann-Young

Anschließend wurden die Reihen mit ehemaligen Teilnehmern der gemeinsamen USA-Konzertreisen noch dichter besetzt, sodass dann etwa 90 Musikerinnen und Musiker das große Finale ermöglichten. Als besonderes Highlight unterstützte die Solosängerin Maria Rosendorfsky vom Ulmer Theater bei den Stücken „Music“ und „Invincible“. Zudem waren Special Effects mit brennendem Schlagwerk im Mondschein geboten. Mit dem in Eigenregie einstudierten Überraschungsstück „Time to say goodbye“ an Dirigent Hermann Taubenheim verabschiedete sich das Orchester mit großer Dankbarkeit für seinen Einsatz und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Nach der Sommerpause wird die Musikkapelle Kissendorf mit dem neuen Dirigenten Markus Kolb in ein neues Kapitel starten. (AZ)