In Kissendorf führen neue Wege zu alten Zielen

Bereits zum dritten Mal kann man in Kissendorf erleben, dass Krisenzeiten durchaus auch positive Ideen hervorbringen können.

Er zeigt viele fantasiereiche und liebevoll gestaltete Stationen: Die Rede ist vom Krippenweg in Kissendorf. Er ist das Ergebnis aus den abgesagten Krippenspielen während der Corona-Pandemie. "Geht gar nicht", dachten sich damals junge Eltern und holten sich Gleichgesinnte ins Boot. Alternativ entstand schließlich etwas mindestens ebenso Schönes: Der Kissendorfer Krippenweg. Vom 18. Dezember bis 6. Januar können auf einem Rundweg durch das Dorf Familien und Interessierte bei einem Spaziergang sieben Stationen erkunden, die liebevoll entworfen, aufgebaut und beschrieben sind. Dafür hatte ein Team von engagierten Helferinnen und Helfern bereits in der Vorweihnachtszeit gesorgt.

Es wurde gesägt und gezimmert, gemalt und gebastelt. Auf dem Krippenweg wird die Weihnachtsgeschichte lebendig. Man entdeckt die Verkündigung, begegnet der schwangeren Maria, geht auf Herbergssuche, gelangt zu den Hirten bei denen echte Schafe grasen und kommt schließlich an die Krippe. Natürlich sind auch die Heiligen Drei Könige vertreten. Die Eröffnung des Krippenwegs findet am Sonntag, 18. Dezember von 15.30 bis 17 Uhr am Parkplatz bei der Kirche statt. Zur Stärkung gibt es Wienerle in der Semmel, Punsch und Glühwein. Tassen sind mitzubringen. Am 26. Dezember findet von 16 bis 17 Uhr ein Standkonzert mit Glühweinausschank an der dritten Station (Hohlgasse 8) statt. Der Erlös der Veranstaltungen geht jeweils an die Jugendarbeit der Kissendorfer Vereine. (AZ)