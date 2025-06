„Tun wir nicht so, als ob die Leute kein Geld hätten“: Wie viel darf ein Mittagessen kosten?

Wie berichtet, hatte Christian Konrad in der jüngsten Sitzung des Leipheimer Stadtrats verkündet, 2026 nicht mehr für das Amt des Ersten Bürgermeisters anzutreten. Nach seiner emotionalen Rede zollten ihm die Räte mit Applaus ihren Respekt, bei einer Reaktion von CSU-Fraktionschef Volkhard Schreiner flossen auch Tränen. Nur wenige Minuten zuvor allerdings war die Stimmung eine ganz andere. Konrad und seine Kollegen führten eine heftige Debatte darüber, wie stark die Gebühren für Mittagessen in der Mittelschule und den Kindertagesstätten steigen sollen. „Wir haben in fünf Jahren die Stadt finanziell an die Wand gefahren“, wetterte der nun scheidende Bürgermeister unter anderem, weil mehrere Räte dem Gebührenvorschlag von Hauptamtsleiterin Melanie Martschat nicht folgen wollten.

