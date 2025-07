KJF verkauft Standort Dürrlauingen an Unternehmensgruppe aus Gersthofen

Die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) hat ihren bisherigen Standort in Dürrlauingen an die Promus Unternehmensgruppe aus Gersthofen veräußert. Dabei bleiben die Begleitung und Unterstützung der betreuten jungen Menschen sowie die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden vor Ort zunächst gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung: Durch eine übergangsweise Rückmietung kann die KJF Augsburg alle Ausbildungen, Maßnahmen, Wohnformen und schulischen Angebote fortführen, während sie im Rahmen einer umfassenden strategischen Neuaufstellung neue Standorte in der Region Nordschwaben sucht.

Angesichts der stark veränderten Bedürfnisse junger Zielgruppen und der schwierigen infrastrukturellen Situation in Dürrlauingen hat sich die KJF Augsburg wie berichtet entschieden, den Gesamtstandort zu verkaufen und in der Region aktiv nach neuen Ausbildungswerkstätten sowie Wohn-, Schul- und Verwaltungsflächen zu suchen, um ihre Angebote dort zeitgemäß weiterentwickeln zu können. „Die Veräußerung ist aufgrund der langen Tradition des Standorts und der emotionalen Verbundenheit ein bedeutsames Ereignis in der Geschichte der KJF Augsburg – wir sind uns dessen Tragweite deutlich bewusst. Zugleich ist sie aber auch ein notwendiger und richtiger Schritt in die Zukunft unserer Angebote, um unsere Hilfe für junge Menschen in Nordschwaben langfristig sichern zu können,“ erklärt Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg. Aufgrund der mittlerweile zahlreichen Leerstände auf dem Gelände ermöglicht der Verkauf dem Sozialunternehmen unter anderem eine spürbare Reduzierung der hohen Betriebs- und Instandhaltungskosten und schafft die Grundlage für eine bedarfsgerechte Neuaufstellung der sozialen Einrichtungen und Angebote.

Das Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus in Dürrlauingen. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Promus Unternehmensgruppe will mit ihrer eigens dafür ausgerichteten Gesellschaft laut Pressemitteilung weiterhin Partner der KJF Augsburg sein und den Standort zukunftsfähig weiterentwickeln. „Wir werden den sozialen Einrichtungen auch künftig in den bestehenden Gebäuden Heimat geben und Veränderungen unterstützend begleiten. Dadurch gewährleisten wir Kontinuität für die sozialen Angebote, aber auch für den Ort“, so Alexander Fink, Geschäftsführer der Promus Gruppe. Promus plant, sich am Standort dauerhaft zu engagieren und diesen zukunftsfähig zu gestalten. Ziel des neuen Eigentümers ist es, den Gebäudebestand weitgehend zu erhalten und nach und nach zu sanieren. Dadurch soll eine schleichende Verwahrlosung sowie die Entstehung örtlicher Missstände vermieden und gleichzeitig eine ortsverträgliche Fort- und Nachnutzung von Gebäuden ermöglicht werden.

Angebote in Dürrlauingen werden trotz Eigentümerwechsel fortgeführt

„Wir haben bei Fort- und Nachnutzungen sowie bei den beabsichtigten Weiterentwicklungen im Fokus, dass ein ausgewogener Mix an Wohn- und Gewerbenutzungen entsteht“, so Fink weiter. Neben den Gebäudesanierungen plant das Unternehmen in einem absehbaren Zeitraum neuen Wohnraum und ein attraktives Nahversorgungsangebot zu schaffen. Gewerbliche Flächen sollen Standortmöglichkeiten für heimisches Gewerbe bieten und damit Arbeitsplätze in der Region sichern. Hierzu sollen in engen Abstimmungen mit der Gemeinde Dürrlauingen gemeinsame Vorstellungen entwickelt und umgesetzt werden

.„Wir haben bereits seit vielen Jahren immer wieder erfolgreich mit der Promus Unternehmensgruppe zusammengearbeitet. Deshalb sind wir froh, für den Gesamtstandort Dürrlauingen eine engagierte und regionale Vorhabenträgerin gefunden zu haben, die unsere Nutzungsbedarfe in der Übergangszeit berücksichtigt und für die eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung des Geländes im Zentrum steht“, so Mayer. „Auf diese Weise können wir sowohl unseren Mitarbeitenden als auch unseren Teilnehmenden und Schüler*innen wichtige Stabilität bieten.“

Die Promus Unternehmensgruppe wurde 2007 gegründet. Der geschäftsführende Gesellschafter blickt auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bau- und Immobilienbereich zurück und sorgt mit fundiertem Fachwissen und strategischer Weitsicht dafür, dass anspruchsvolle Projektentwicklungen stets effizient und zukunftsorientiert umgesetzt werden. Als lokal verwurzelter Spezialist konzentriert sich Promus laut eigenen Angaben auf die Entwicklung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Großraum München, Augsburg und Ulm. (AZ)