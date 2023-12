Zwei Personen bei Unfall auf Höhe Kleinanhausen leicht verletzt

Ein 88-Jähriger missachtet die Vorfahrt eines anderen Autos, als er bei Kleinanhausen nach links Richtung Günzburg abbiegen will. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am vergangenen Dienstagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignet. Ein 88-Jähriger, der gegen 9.20 Uhr mit seinem Auto am Zollberg unterwegs war, wollte bei Kleinanhausen nach links auf die Staatsstraße in Richtung Günzburg abbiegen. Er missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs, das von einem 76-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der 76-Jährige und sein 80-jähriger Beifahrer leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 7500 Euro. An der Einsatzstelle waren die Feuerwehren aus Burgau und Unterknöringen. (AZ)