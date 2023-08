25-Jährige ist unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

Während einer Verkehrskontrolle in Kleinkötz hatten die Beamten den Verdacht, dass die Frau getrunken hatte.

In der Bahnhofstraße in Kleinkötz ist am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr eine Autofahrerin von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg kontrolliert worden. Im Verlauf der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass die 25-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte dies. Bei der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)