Es war Liebe auf den ersten Blick – jetzt sind sie 60 Jahre verheiratet

Plus Sigrun und Jochen Fisslake haben sich schnell verliebt, verlobt und geheiratet. Jetzt feiern sie ihre Diamantene Hochzeit – und sind nach wie vor überaus aktiv.

Ganz richtig ist das nicht: In Pinneberg, also oben bei Hamburg, da haben sie geheiratet. Und ihre Diamantene Hochzeit feiern Sigrun und Jochen Fisslake (beide 83) aus Kleinkötz zwar am Donnerstag, aber erst so richtig am Samstag. Aber dazu später. Warum Pinneberg? Sigrun Fisslake stammt aus Weingarten, ihr Ehemann Jochen aus Schwäbisch Hall und kennengelernt haben sie sich in Ulm, wo Sigrun Fisslake ein Praktikum für ihre Ausbildung zur Arzthelferin absolvierte.

Weil es ein langweiliger Sonntag gewesen sei, sei sie spazieren gegangen, habe einen Bekannten, den Bruno, getroffen und man habe beschlossen, ins Kino zu gehen. Der Bruno aber hatte noch jemanden dabei, nämlich den Jochen, Sigrun Fisslakes späteren Ehemann. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt sie. Jochen Fisslake fährt fort: „Wir standen nebeneinander und haben uns in die Augen geschaut.“ Vom „Wirtshaus im Spessart“ habe er dann nicht allzu viel mitbekommen, nachdem der Bruno ebenfalls ein Auge auf seine Sigrun geworfen habe, fügt er lachend hinzu.

Das Ehepaar vor 60 Jahren: Die Hochzeit fand in Pinneberg bei Hamburg statt. Foto: Peter Wieser

Anschließend sei alles recht schnell gegangen: „Verliebt, verlobt, verheiratet“, nennt es seine Frau Sigrun. Letzteres war dann im Standesamt in Pinneberg, ein Tag später die kirchliche Trauung. Jochen Fisslake leistete dort seine Grundausbildung bei der Bundeswehr, die weitere Ausbildung war im nahe gelegenen Uetersen. Nachdem beide sich kurzfristig entschlossen hatten, zu heiraten, wurde dazwischen ganz schnell die Hochzeit arrangiert. Danach sahen sie sich nur wenig – bis Jochen Fisslake nach Lechfeld und später nach Leipheim versetzt wurde. Aus der anfänglichen viel zu kleinen 35-Quadratmeter-Wohnung in Ulm wurde schließlich das Haus in Kleinkötz. Jochen Fisslake war bis zu seiner Pensionierung Berufssoldat, seine Frau Sigrun arbeitete von zu Hause aus für einen Steuerberater.

Mit der ersten Nähmaschine wurde alles selbst genäht

„Wir sind diejenigen, die, wenn es irgendwie geht, alles selber machen“, erzählen sie weiter. Der erste Stock ihres Hauses sei innerhalb kurzer Zeit in Eigenleistung entstanden und mit der vom ersten selbst verdienten Geld gekauften Nähmaschine sei genäht geworden, was zu nähen war. Und Hobbys, außer Mauern hochziehen und schneidern? „Massenhaft“, verrät Jochen Fisslake und erzählt vom Surfen und vom Skifahren. Schon immer seien sie leidenschaftliche Camper gewesen. Im Kleinwalsertal steht nach wie vor der Wohnwagen, und wenn im Frühjahr oder im Herbst schönes Wetter ist, sind die Fisslakes in den Bergen – nicht mehr zum Schifahren, dafür zum Wandern. Auf Korsika steht ein weiterer, für den seit 30 Jahren der Sommer vorbehaltenen ist: Da geht es um Fitness, vor allem, um sich beim Schwimmen im Meer fit zu halten – auch in diesem Jahr wieder.

Der 60. Hochzeitstag wird ein relativ normaler Tag sein. Gefeiert wird am Samstag, mit den beiden Söhnen und deren Familien, vier Enkeln und acht Urenkeln. „Wir gehen zum Essen, trinken Kaffee und lassen zu Hause den Tag schön ausklingen.“ Das betonen die beiden Jubilare ebenfalls: Untereinander habe es schon einmal Diskussionen gegeben. „Aber wir haben uns niemals gestritten und alles miteinander gemacht. Das Erfolgsrezept, 60 Jahre verheiratet zu sein.“