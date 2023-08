Frau verletzt sich in Kleinkötz bei Auffahrunfall

24-Jährige bemerkt zu spät, dass der Wagen vor ihr anhalten muss. Der gesamte Schaden liegt bei 15.000 Euro.

Eine 24-jährige Autofahrerin war am Dienstag gestern gegen 16 Uhr auf der B16 in Kleinkötz unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Ichenhausen musste ein vorausfahrender Wagen anhalten. Die 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr hinten auf. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Auf der stark befahrenen Bundesstraße kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. (AZ)