In der Munasenke beginnen die Vorarbeiten zum Ausbau der B16

Weil die Vorarbeiten zum Ausbau der B16 im Bereich der Munasenke beginnen, wird die Geschwindigkeit dort ab Montag auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Der Ausbau der Bundesstraße B16 im Bereich der Munasenke nördlich von Kleinkötz naht. Ab Montag, 27. Februar, werden dort nach bereits erfolgten Rodungsarbeiten weitere vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Innerhalb der kommenden Wochen werden rund 10.000 Tonnen Schottermaterial im Talbereich des Winterbachs eingebaut, die als Arbeitsebene für den im September dieses Jahres startenden Neubau der B16 dienen. Der Verkehr auf der Bundesstraße kann während der Arbeiten aufrechterhalten werden. Die Geschwindigkeit wird zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und des Baustellenverkehrs auf 50 km/h beschränkt.

Für bevorstehende Bauarbeiten in der Munasenke zwischen Günzburg und Kleinkötz wurden Probebohrungen durchgeführt. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Im Winter 2021/2022 wurden die notwendigen Rodungsarbeiten entlang der geplanten neuen Straßentrasse durchgeführt. Es folgten umfangreiche Kampfmittelsondierungen und Baugrunduntersuchungen. Die schwierigen Untergrundverhältnisse im Winterbachtal mit bis zu sechs Meter mächtigen Setzung-empfindlichen Torflagen verursachen aufwendige Maßnahmen. So wird der zukünftige Straßendamm mit Geogittern bewehrt und auf Pfählen aus Beton, die in tiefer liegende, tragfähige Erdschichten einbinden, gegründet. Langwierige Berechnungen in Verbindung mit der zugehörigen Ausführungsplanung haben den Zeitplan der im April 2021 planfestgestellten Straßenbaumaßnahme verzögert.

Die B16 bekommt eine neue Trasse, der Geh- und Radweg bleibt

Die B16 wird von der Kötzer Waldsiedlung bis zur Einfahrt der Günz-Kompost Wertstoffe auf etwa 720 Meter Länge ausgebaut. Dabei wird die Fahrbahn der Bundesstraße nördlich der Waldsiedlung etwa 50 Meter nach Westen verschwenkt und auf einem Dammkörper durch das Winterbachtal geführt. Der Winterbach wird in ein neues Durchlass-Bauwerk gelegt, und die ökologische Wiedervernetzung im Talbereich mittels Amphibiendurchlässen in Verbindung mit Leiteinrichtungen verbessert. Der vorhandenen Geh- und Radweg im Bereich der Munasenke wird ertüchtigt, bleibt aber in derzeitigem Verlauf bestehen. Zwischen der neuen Straße und dem Radweg werden ein Absetzbecken und ein Regenrückhaltebecken angelegt, die künftig eine gedrosselte und umweltverträgliche Einleitung der Straßenentwässerung in den Winterbach sicherstellen.

Während der kommenden Wochen muss auf der B16 im Bereich der Munasenke daher mit verstärktem Schwerverkehr zur Anlieferung des Schottermaterials – insgesamt rund 400 Lastwagen-Ladungen – gerechnet werden. Dabei kann es auch zu Fahrbahnverschmutzungen oder kurzen Wartezeiten kommen. Das Staatliche Bauamt in Krumbach bittet um Verständnis und erhöhte Wachsamkeit. (AZ)