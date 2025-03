Stricken für Obdachlose: Neue Verkaufsstelle kommt in Kleinkötz dazu

Der Verein Stricken für Obdachlose hat eine weitere Verkaufsstelle für seine handgefertigten Unikate gefunden: Ab sofort sind Socken & Co. in Fischers Dorfladen in Kleinkötz erhältlich.

Jeannette Fischer, Inhaberin des Lebensmittelladens, hat nicht lange gefackelt. Auf die Anfrage einer Unterstützerin des Vereins hin, ob im Dorfladen Flyer ausgelegt werden könnten, entschied sich die Inhaberin kurzerhand, selbst aktiv zu werden und die Initiative zu unterstützen. Jetzt bietet sie ihren Kundinnen und Kunden die Socken von Stricken für Obdachlose an. „So kann ich allen etwas Gutes tun“, sagt sie. Das eingenommene Geld geht vollumfänglich an Stricken für Obdachlose und trägt zur Finanzierung von warmen Essen sowie haltbaren Lebensmitteln für obdachlose Menschen bei.

Vereinsgründerin Alexandra Hager freut sich sehr über das Engagement: „Es macht mich sehr glücklich zu sehen, wie viele Menschen sich inzwischen auf ganz unterschiedliche und individuelle Weise einbringen. Unsere gute Sache ist einfach ‚ansteckend‘!“ (AZ)