Schwerer Unfall auf B16 bei Kleinkötz: Hubschrauber im Einsatz

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw ist es am Mittwochabend auf der B16 am Ortseingang Kleinkötz gekommen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Auf der Bundesstraße B16 am Ortseingang Kleinkötz ist es am frühen Mittwochabend in der sogenannten Munasenke zu einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Gegen 18.17 Uhr wurden mehrere Feuerwehren auf die B16 an den nördlichen Ortseingang von Kleinkötz zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Dort war nach ersten Informationen eine Autofahrerin in Fahrtrichtung Ichenhausen unterwegs. Ihr kam ein Lkw-Zug entgegen. Etwa auf Höhe des Ortseingangs kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Während der Pkw VW im Frontbereich stark beschädigt auf der Straße zum Stillstand kam, kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Rad- und Fußweg die abfallende Böschung hinab.

Feuerwehren aus Günzburg und Großkötz auf B16 im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Großkötz und Günzburg sicherten mit der Seilwinde eines Feuerwehr-Lkw den Laster gegen weiteres Abrutschen und retteten im Anschluss den verletzten Lasterfahrer aus seinem Führerhaus. Um die Rettung der Autofahrerin kümmerten sich die Kräfte der Feuerwehren Kleinkötz und Ichenhausen. Hierzu wurde auch ein hydraulisches Gerät eingesetzt.

Das THW des Ortsverbands Kötz, in dessen unmittelbarer Nähe sich die Unfallstelle befand, unterstützte die Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen und Kräften bei den Rettungsmaßnahmen und sicherten die Landung des Rettungshubschraubers Christoph 40 aus Augsburg ab.

Der Rettungsdienst war unter anderem mit Rettungswagen und Notarztfahrzeug des BRK Günzburg und einem Einsatzleiter Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe Kötz angerückt. Die Feuerwehren stellten zudem den Brandschutz sicher, streuten Bindemittel auf die ausgelaufenen Betriebsstoffe, sperrten die Bundesstraße in diesem Abschnitt und kümmerten sich um die Verkehrsleitung. Die Polizeiinspektion Günzburg nahm den Unfall auf.