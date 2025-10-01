Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Kleinkraftrad einer 17-Jährigen taucht in Ichenhausen im Gebüsch wieder auf

Ichenhausen

Kleinkraftrad einer 17-Jährigen taucht in Ichenhausen im Gebüsch wieder auf

In Ichenhausen wird das Moped einer jungen Frau gestohlen, kurz darauf wird es in einem Gebüsch wiedergefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    In Ichenhausen ist eine 17-Jährige Opfer von Dieben geworden.
    In Ichenhausen ist eine 17-Jährige Opfer von Dieben geworden. Foto: David Inderlied/dpa

    In Ichenhausen ist das Kleinkraftrad einer 17-Jährigen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde es am Dienstag zwischen 7 und 16.30 Uhr am Bahnhofsplatz durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Durch den Täter wurde das Lenkradschloss aufgebrochen. Das Kleinkraftrad konnte im Verlauf des Tages durch zwei unbeteiligte Zeugen in einem Gebüsch im Bereich der Günztalstraße in Ichenhausen aufgefunden und anschließend an die Frau ausgehändigt werden. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter machen können, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden