Kleinkraftrad einer 17-Jährigen taucht in Ichenhausen im Gebüsch wieder auf

In Ichenhausen ist das Kleinkraftrad einer 17-Jährigen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde es am Dienstag zwischen 7 und 16.30 Uhr am Bahnhofsplatz durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Durch den Täter wurde das Lenkradschloss aufgebrochen. Das Kleinkraftrad konnte im Verlauf des Tages durch zwei unbeteiligte Zeugen in einem Gebüsch im Bereich der Günztalstraße in Ichenhausen aufgefunden und anschließend an die Frau ausgehändigt werden. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter machen können, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

