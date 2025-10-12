Klinik-Diebstahl in Ichenhausen: Spur führt zu Wohnung mit weiteren Medikamente

Am Samstagnachmittag hat ein 41-Jähriger eine in der Krumbacher Straße befindliche Klinik betreten und sich unerlaubten Zugang zu einem Medikamentenschrank verschafft. Wie die Polizei berichtet, entwendete der Beschuldigte zunächst ein betäubungsmittelhaltiges Medikament. Beim Verlassen wurde er vom Klinikpersonal gestellt, das ihm das Präparat abnehmen konnte. Der 41-Jährige konnte jedoch vor Eintreffen der Polizei flüchten, wie diese weiter berichtet. Da der Mann in der Klinik namentlich bekannt ist, konnte er im Rahmen der Ermittlungen durch Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. In der Wohnung des Beschuldigten konnten laut Polizei weitere Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Gegen den Herrn wird nun aufgrund des Diebstahls, des Hausfriedensbruchs sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. (AZ)

