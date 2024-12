Cindy Braun singt und ist glücklich. „Das versetzt mich einfach immer in eine gute Stimmung“, sagt sie. Besonders dann, wenn sie ihre Leidenschaft mit anderen teilen kann. Seit ihrer Schulzeit singt die 30-Jährige in verschiedenen Chören. Jetzt will sie in Günzburg einen Kneipenchor gründen.

