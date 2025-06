Körperverletzungen und eine vermisste Jugendliche auf dem Guntiafest

Das Guntiafest ist zu Ende. Die Polizei hatte am Sonntag, dem letzten Festtag, viel zu tun. Laut Mitteilung berichtete eine Frau gegen 21.20 Uhr, dass ihr ein Unbekannter unter den Rock fotografiert hätte. Die Beamten konnten den Unbekannten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht ausfindig machen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 08221/9190 zu melden.

Neun Körperverletzungen auf dem Guntiafest

Des Weiteren nahm die Polizei in den Abend- und Nachtstunden insgesamt neun Körperverletzungsdelikte auf. Bei diesen sei stets ein vorangegangener Alkoholkonsum festgestellt worden. Die Beteiligten seien vorwiegend leicht verletzt worden. Ein Mann habe sich im Rahmen einer Auseinandersetzung eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ein anderer Mann sei dabei beobachtet worden, wie er gegen eine Fensterscheibe schlug und diese zerbrach. Er konnte von der Polizei vor Ort gestoppt werden. In einem Gebüsch an der Kapuzinermauer trafen Polizeibeamte am Sonntagabend einen schlafenden Mann an. Der 49-Jährige gab an, dass er sich nach seinem Besuch auf dem Guntiafest dort zum Schlafen hingelegt hätte. Nachdem er geplant hatte, in absehbarer Zeit seine Heimfahrt anzutreten, allerdings erheblich alkoholisiert war, stellten die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel bis zu seiner Ausnüchterung sicher.

16-Jährige für zwei Stunden in Günzburg vermisst

Gegen drei Uhr nachts ging eine Vermisstenmeldung bei der Polizei ein: Eine 16-jährige Festbesucherin sei nicht wie vereinbart an den Treffpunkt mit ihrem Vater gekommen. Nach einer rund zweistündigen Fahndung konnte das Mädchen jedoch wohlbehalten mit einem 18-Jährigen angetroffen werden. (AZ)