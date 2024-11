80 Jahre nach Tod im Zweiten Weltkrieg: Verwandter begibt sich auf Spurensuche in Ungarn

Die letzten Feldpostbriefe, adressiert an „Gefr. Mayer Edmund, Feld-Post: 01345/D“, wurden an den Absender retourniert. Zurückgeschickt mit dem ebenso lapidaren wie grausamen Vermerk: „Empfänger für Großdeutschland gefallen“. Am 22. November 1944, vor genau 80 Jahren, starb der junge Mann aus Deffingen in Ost-Ungarn. Sein Tod ist bis heute Thema bei den Nachkommen. Einer von ihnen, Helmut Schwarz, hat sich auf Spurensuche begeben.

