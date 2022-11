Alina I. und Jens I. sind das Kötzer Prinzenpaar

Plus Erst wenige Tage vor dem Faschingsauftakt standen die Prinzessin und der Prinz fest des KNC fest. Wofür die beiden jetzt noch weniger Zeit haben.

Der Kötzer-Narren-Club hat ebenfalls ein Prinzenpaar – obwohl kurz vor der Inthronisation, pünktlich am 11.11., darüber noch eine gewisse Unsicherheit geherrscht haben soll. Von nun an regieren Alina I. und Jens I. über den KNC und sie sind, wie fast alle Prinzenpaare im Landkreis, auch privat ein Paar. Sie sind sogar ein Ehepaar – im Oktober 2021 haben Alina und Jens Drews geheiratet.