Alkoholisiert die Vorfahrt genommen: Unfall mit großem Schaden

Ein 49-Jähriger baut in Kötz einen Unfall. Den Beamten fällt sofort der Alkoholgeruch des Mannes auf. Der Schaden an den Autos ist enorm.

Am Samstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Kleinkötz zu einem Verkehrsunfall. Dabei missachtete ein 49-jähriger SUV-Fahrer die Vorfahrt eines ebenfalls 49-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst, teilt die Polizei mit. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. (AZ)