Allianz spendet 10.000 € für die Feuerwehren der Gemeinde Kötz

Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen sorgten im Juni für große Schäden. Die Allianz war mit Schaden-Spezialeinheiten und den örtlichen Allianz-Agenturen im Großeinsatz für ihre Kundinnen und Kunden. Nun spendet die Allianz eine Million Euro an lokal tätige Feuerwehren, Rettungsorganisationen und technische Hilfsdienste. Dabei wurden lokale Organisationen in den betroffenen Regionen ausgesucht, die konkrete Unterstützung benötigen. Jetzt werden die Spenden ausbezahlt. In der Gemeinde Kötz wurde die freiwillige Feuerwehr mit 10.000 Euro aus dem Hochwasser-Spendentopf der Allianz bedacht. Die Spende wird dazu beitragen, Ausrüstung für zukünftige Hochwassereinsätze zu beschaffen und Ausrüstung zu ersetzen, die während des Einsatzes beschädigt wurde. Allianz Vertriebsleiter Martin Wengenmayer hatte die freiwillige Feuerwehr Kötz nominiert und überreichte den Spendenscheck jetzt an Sabine Ertle, Bürgermeisterin der Gemeinde Kötz. „Es ist mir ein Herzensanliegen, lokale Hilfs- und Rettungsdienste zu unterstützen“, sagt Wengenmayer. „Die Einsatzkräfte haben beim Hochwasser im Juni hier vor Ort immense Hilfe geleistet. Deshalb unterstützen wir die Feuerwehr gerne dabei, auch in Zukunft ihre wichtige Arbeit leisten zu können.“ Seit vielen Jahren unterstützt die Allianz gemeinsam mit den Allianz-Agenturen lokale Feuerwehren und andere Hilfsdienste im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements des Versicherungsunternehmens. Die Spenden an die Hilfs- und Rettungsorganisationen nach dem Hochwasser im Juni wurden zusätzlich zum bestehenden Engagement zur Verfügung gestellt. Text: Sabine Ertle/Foto: Manuel März

