Auf Kötz kommen heftige Investitionsbrocken zu

Plus Vier Brücken und die Friedhofsmauer in Großkötz werden saniert. Die Kosten: fast eine Million Euro. Unter einer der Brücken verläuft eine Nato-Versorgungspipeline.

Eine Untersuchung vor zwei Jahren hatte den schlechten Zustand von vier Brücken über Feldwege im Bereich des Taubriedgrabens im südwestlichen Ortsbereich von Großkötz ergeben. Markus Seitz vom Thannhauser Planungsbüro Hartinger Consult präsentierte dem Gemeinderat bei der vergangenen Sitzung die Entwurfspläne für die Bauwerke mit „möglichst standardisierten kostengünstigen Lösungen“.