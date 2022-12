Kötz

12:53 Uhr

Auto schleudert auf Gehweg und prallt gegen Kleintraktor: Ein Mann verletzt

Eine Art Kettenreaktion hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Kötz abgespielt. Am Ende muss der Fahrer des Kleintraktors in ein Krankenhaus.

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Kötz entlang gefahren. Dabei verlor er laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts auf einen Gehweg. Dort prallte er gegen einen Kleintraktor, dessen Fahrer auf dem Gehweg mit dem Traktor gerade Schnee räumte. Der 43-jährige Fahrer des Kleintraktors stürzte von seinem Fahrzeug und wurde dabei leicht verletzt. Traktorfahrer kommt nach Unfall in Kötz ins Krankenhaus Anschließend wurde der Kleintraktor noch gegen einen in der Bahnhofstraße fahrenden Pkw geschoben. Der 43-Jährige kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro, so die Polizei Günzburg. (AZ)

