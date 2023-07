Kötz

15:06 Uhr

Autofahrerin in Kötz durch Auffahrunfall leicht verletzt

Ein Unfall hat sich in Kötz ereignet.

Eine Frau will in Kötz in den Kohlstattweg abbiegen. Ein 19-Jähriger bemerkt das zu spät, dann kracht es.

Am Mittwochnachmittag wollte eine 40-jährige Frau in Kötz mit ihrem Auto von der Wettenhauser Straße nach links in den Kohlstattweg abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie vor dem Abbiegevorgang stehen bleiben. Ein 19-Jähriger erkannte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Wagen der Frau auf. Die 40-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Das Fahrzeug des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 9000 Euro. (AZ)

