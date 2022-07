Autofahrerin will wenden und verursacht einen Unfall

Drei Verletzte gab es am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Kötz. Eine Autofahrerin wollte auf der Kreisstraße wenden und übersah ein anderes Auto.

Am Sonntagabend fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße GZ5 von Großkötz kommend in Richtung Kleinkötz. Die Autofahrerin lenkte ihr Fahrzeug nach rechts in eine Parkbucht, um anschließend zu wenden. Beim Wiedereinfahren auf die Kreisstraße übersah sie ein auf der Kreisstraße herannahendes Auto, das von einer 29-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Die 25-Jährige und die 29-Jährige sowie deren 56-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Verletzten kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. (AZ)