B16 wird am Mittwoch im Bereich der Munasenke teilweise gesperrt

Eine Ampelschaltung wird am Mittwoch den Verkehr auf der B16 zwischen Günzburg und Kötz regeln. Im Bereich der Munasenke wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Die aktuellen Bauarbeiten auf der B16 im Bereich der Munasenke südlich von Günzburg werden am Mittwoch den Verkehrsfluss beeinträchtigen. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten wird von circa 8.30 bis 15.30 Uhr die Straße halbseitig in Fahrtrichtung Krumbach gesperrt. Der Verkehr wird währenddessen per Ampelschaltung geregelt.

Die zeitweise Sperrung wird notwendig, da am Böschungsfuß der stark befahrenen Bundesstraße der nicht tragfähige Boden ausgetauscht wird, um auch hier ein standfestes Arbeitsplanum für den geplanten Straßenausbau herzustellen. Die laufenden Vorarbeiten in der Munasenke werden voraussichtlich bis Ende der Woche abgeschlossen. Dann wird auch die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wieder aufgehoben.

Der Straßenneubau beginnt im September

Der eigentliche Neubau der Straße soll im September dieses Jahres beginnen. Zunächst abseits der bestehenden Bundesstraße mit der Herstellung des Winterbachbauwerks. Danach werden pfahlartige Elemente zur Gründung des neuen Straßendamms errichtet und zuletzt der Dammkörper der künftigen B16.

Für den Anschluss der neuen Strecke sowie Arbeiten an der Fahrbahndecke und den Sparten (Kanal, Telefon, Gas, Wasser, Strom) in der Waldsiedlung wird die Bundesstraße voraussichtlich Ende 2024 vollständig gesperrt. Aufgrund fehlender naheliegender Ausweichrouten ist der gesamte Bauablauf auf eine möglichst geringe Beeinträchtigung des Verkehrs ausgerichtet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch