Kötz

vor 17 Min.

Bauwagen-Party in Kötz endet für 25-Jährigen mit Schlägen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Schlägerei in Kötz.

Die Bauwagen-Party am Samstag in Kötz wird einem 25-Jährigen lange in Erinnerung bleiben: Er wurde von zwei 23-Jährigen verprügelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Am Samstagabend besuchte ein 25-Jähriger eine sogenannte Bauwagen-Party. Laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es dabei wohl zu einem Streit. Dieser eskalierte und der Besucher wurde laut seinen Aussagen von zwei 23-Jährigen dadurch verletzt. 25-Jähriger auf Bauwagen-Party in Kötz verprügelt Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen