Bei den Radwegen setzt Kötz auf bessere Verbindungen

Plus Hunderte Meter neue Radwege sollen im Gemeindegebiet entstehen. Bei der Finanzierung setzt die Gemeinde auf Zuschüsse.

Bei den Radwegen im Gemeindegebiet möchte die Gemeinde Kötz noch zulegen und neue Verbindungen schaffen beziehungsweise bestehende Radwege verbessern. In der Januarsitzung wurden jetzt die Pläne vorgestellt.

Neu gebaut und im Verfahren schon am weitesten fortgeschritten ist der Radweg von Großkötz nach Schneckenhofen. Die Zuschüsse aus dem "Radoffensive Bayern"-Programm sind gesichert unter der Voraussetzung, dass bis zum 1. August mit dem Bau begonnen wird. Noch Ende Januar wird deshalb der Auftrag zum Bau erteilt.