Bei der Kanalsanierung steht Kötz vor einer Mammutaufgabe

Bei heftigem Regen drückt das Wasser immer wieder Kanaldeckel hoch. So will die Gemeinde mit den Problemen umgehen.

Vor einer Mammutaufgabe steht die Gemeinde Kötz bezüglich ihrer Kanäle im Ortsteil Großkötz. Bei Starkregen ist die Kanalisation mit den Wassermassen überfordert. Bürgermeisterin Sabine Ertle stellte fest: „Wir müssen die Regenüberlaufbecken entlasten. Die Abflussmenge bei Regen muss reduziert werden.“ Ein Konzept für eine „Entsiegelung“ solle helfen.

Der Stauraumkanal unter der Bürgermeister-Hupfauer-Straße, der bei heftigem Regen den Abfluss drosseln soll, ist immer wieder überlastet, sodass das Wasser die Kanaldeckel „lupft“. Hauptanteil des Wassers, das dort ankommt, stammt von Privaten. Es könnte je nach Untergrund auf dem Grundstück versickern oder in einer Regenwasserzisterne gespeichert werden. Auch eine Flächenentsiegelung ermöglicht die Wasseraufnahme, es verbleibt, wo es anfällt.

Ein Förderprogramm könnte in Kötz Anreize schaffen

Bürgermeisterin Sabine Ertle könnte sich ein kleines Förderprogramm vorstellen, für diejenigen, die Regenwasser versickern lassen. Erster Ansatzpunkt sind die von den Bürgern für die gesplittete Abwassergebühr gemeldeten Daten. Die in Schmutz- und Niederschlagswasser gesplittete Gebühr schafft bereits finanzielle Anreize zur Entsiegelung, Regenwassernutzung und Regenwasserversickerung und dient so auch dem Hochwasserschutz. Jedes Grundstück muss angeschaut werden laut Ingenieur Klaus Habersetzer vom Büro Degen und Partner in Günzburg. Zuerst die Grundstücke, deren Kanäle im Bereich der Bürgermeister-Hupfauer-Straße in den Abwasserhauptsammler münden, irgendwann aber alle in Großkötz.

Außerdem steht für die Gemeinde Kötz die sogenannte Schmutzfrachtberechnung an, ein rechnerisches Modell, welches den Regen-, Schmutz- und Fremdwasserabfluss in einem Kanalnetz in ihrem zeitlichen Verlauf simuliert. Diese Berechnung ist nicht nur ein Erfordernis für den Abwasserzweckverband Unteres Günztal, der von Ebershausen bis Kötz das Abwasser sammelt und in der Verbandskläranlage Kötz reinigt, sondern auch ein Baustein für die Neuerteilung des Wasserrechts, die 2024 beantragt werden muss. Bezahlt werden muss die Schmutzfrachtberechnung von der Gemeinde Kötz.