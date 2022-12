Betrug: Winterreifen aus dem Internet werden wohl nicht ankommen

Ein Mann aus Kötz wartet vergeblich auf die Winterreifen, die er im Internet kaufte. Nun hat er Anzeige erstattet.

Er hatte die Winterreifen bezahlt aber bis jetzt nicht bekommen. Daraufhin erstattete am Dienstag ein 31-jähriger Mann aus Kötz Anzeige wegen Betruges bei der Polizeiinspektion Günzburg. Bereits Ende November hatte der Autobesitzer bei einer bekannten Gebrauchtwarenplattform im Internet Winterreifen erworben und einen dreistelligen Geldbetrag an den Verkäufer überwiesen. Die Reifen wurde jedoch bis jetzt nicht geliefert und die dem jungen Mann übermittelte Sendungsverfolgungsnummer ist bei keinen Paketdienstleister bekannt. Die Ermittlungen des Verkäufers über die Internetplattform dauern an. (AZ)