Betrunkener Autofahrer versucht in Großkötz zu fliehen

Weil er einer Polizeikontrolle entgehen wollte, versuchte ein Mann zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Doch nach kurzer Zeit wurde er eingeholt.

Am Samstag um 2.20 Uhr wurde in Großkötz in der Straße An der Ziegelei ein Auto für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten. Der zu kontrollierende Wagen stoppte abrupt und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Er konnte laut Polizei nach einer kurzen Flucht durch die Polizeibeamten eingeholt und aufgehalten werden.

Hier wurde festgestellt, dass der Grund für die Flucht offensichtlich in der Alkoholisierung des Mannes zu finden war. Ein Atemalkoholtest ergab einen erheblichen Wert. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)