Betrunkener Radfahrer beschädigt geparktes Auto

Beim Zusammenstoß mit einem geparkten Auto hat sich ein Radfahrer in Großkötz schwer verletzt. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Eine Autobesitzerin in Großkötz entdeckt am Morgen Schäden an ihrem geparkten Wagen. Auch der 29-jährige Verursacher kommt nicht unbeschadet davon.

Böses Erwachen für eine 51-jährige Autobesitzerin: Sie stellte am Samstagmorgen fest, dass ihr in der Starenstraße in Großkötz abgestelltes Fahrzeug über Nacht beschädigt worden war und sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte. Vor Ort sicherte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg mehrere tatrelevante Spuren. Diese wiesen darauf hin, dass ein Fahrrad das geparkte Auto angefahren hatte. Später konnte die Polizei einen 29-Jährigen als Unfallverursacher identifizieren. Dieser zog sich durch den Unfall schwerere Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Da sich aus einem Atemalkoholtest Hinweise darauf ergaben, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, als er den Unfall verursachte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Blutentnahme angeordnet. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Verfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von circa 3000 Euro, so die Polizei. (AZ)

