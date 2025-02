Hauptamtliche Rathauschefin in Kötz? „Bürgermeister im Ehrenamt, das geht eigentlich gar nicht“

Ob eine bayerische Kommune von einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister im Hauptamt oder im Ehrenamt geführt wird, ist in erster Linie von den Einwohnerzahlen abhängig. 2023 hat der Bayerische Landtag in einer Kommunalrechtsnovelle unter anderem die Schwelle, ab der ein Bürgermeisteramt regelmäßig hauptamtlich ausgeübt werden wird, von bisher 5000 auf 2500 Einwohner gesenkt. Im Landkreis Günzburg hat sich etwa schon die Gemeinde Neuburg an der Kammel mit dem Thema beschäftigt. Was aber bedeutet das für Gemeinde Kötz? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

