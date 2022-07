Country-Verein in Kötz feierte 40-jähriges Bestehen mit Jubiläumskonzert

Plus Liebhaber der Country- und Westernmusik pilgerten am Samstag zum Jubiläumskonzert der Country und Western Friends Kötz. Doch trotz der Freude schwang viel Wehmut mit.

Es klingt ein bisschen nach Schwanengesang, wenn man den großen Mann der Country und Western Friends Kötz (CWFK) im Umfeld des Jubiläumsfestivals anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins reden hört. Pee Wee, bürgerlich Peter Wroblewski, schon seit der von ihm initiierten Gründung Vorsitzender des Vereins, hat auch in diesem Jahr wieder mit seinem Stellvertreter Friedrich Hog und den engagierten Helfern ein Konzertwochenende auf die Beine gestellt, das Liebhaber der klassischen Country- und Westernmusik aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich angelockt hat.